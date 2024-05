Diante do Botafogo-SP, Palmeiras defende invencibilidade como visitante

Nesta quinta-feira (23), o Palmeiras encara o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado no estádio Santa Cruz, a partir das 21h30 (de Brasília). No primeiro encontro, o Verdão levou a melhor por 2 a 1 e joga pelo empate na casa do adversário.

Apesar de contar com excelentes nomes no plantel, a vantagem do time comandado por Abel Ferreira é curta, ou seja, a atenção será redobrada para evitar uma zebra e, consequentemente, a eliminação.