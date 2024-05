Corinthians anuncia novo patrocinador para o time masculino

Timão fechou um acordo com a FoxLux, empresa do ramo de materiais elétricos, até o final desta temporada

“A Foxlux é uma empresa de enorme reputação e ficamos muito honrados em contar com a confiança e o apoio da marca ao Corinthians. Estou certo de que conquistaremos grandes objetivos juntos”, disse Augusto Melo, Presidente do Corinthians.

O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (22), um acerto com a FoxLux para ser a nova patrocinadora do clube. A empresa do ramo de materiais elétricos vai estampar sua marca na barra frontal da camisa. O acordo é válido até dezembro deste ano e prevê uma arrecadação entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões para o Timão.

Atualmente, o Corinthians tem cinco patrocínios fixos ao time masculino: VaideBet (máster), Ale (peito), BMG (manga), Ezze Seguros (costas) e Unicesumar (parte frontal do calção). Agora com o acerto da Fox Lux, o Timão fica com a barra traseira da camisa, ombro, parte traseira do calção e meião livres para novos acordos.

A FoxLux vai ocupar o espaço na camisa da equipe que até março deste ano foi da Tele Sena. O acerto com a empresa de materiais elétricos faz parte do objetivo do Corinthians de dobrar a sua receita com patrocínios em 2024. Após fechar a temporada passada com arrecadação de R$ 117 milhões, o clube projeta faturar R$ 263,2 milhões, o que representa um aumento de 125%.

“Desde o nascimento da marca Foxlux, investimos no esporte, pois acreditamos que ele é um instrumento de transformação social e contribui para o desenvolvimento nacional como um todo”, comenta Paulo Ribeiro, Presidente do Grupo Vellore.

Novo patrocínio no meio de uma confusão com a máster

Aliás, o novo acordo acontece quando o Corinthians precisa resolver um problema com sua patrocinadora máster. A Vaidebet demonstrou incômodo com as últimas informações divulgadas sobre o acordo no clube. Em e-mail, a patrocinadora avisou ao Timão que está incomodada com a exposição negativa devido às denúncias e, caso não haja mudanças, vai encerrar a parceria.

Esta não é a primeira vez que a Vaidebet se manifesta assim com o Corinthians. No começo do mês, a empresa realizou uma reunião com Augusto Melo e pediu respeito ao acordo. Sem sucesso, a expectativa dos executivos da casa de aposta é que as polêmicas e denúncias internas tenham um fim dentro do clube. Sendo assim, a credibilidade ficaria intacta.

A última acusação em relação ao patrocínio do Corinthians ocorreu na última segunda-feira (20). No ‘Blog do Juca Kfouri’, foi revelado que a empresa usou uma empresa ‘laranja’ para repassar mais de R$ 1 milhão por intermediar a negociação.

