Clubes chegam a acordo com a CBF por liberação de jovens para Seleção sub-20

Flamengo, Corinthians e Palmeiras, com jogadores do profissional convocados por Ramon, chegaram a um acordo com a entidade Crédito: Jogada 10

Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que tiveram jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes para a Seleção Sub-20, chegaram a um acordo com a CBF pela liberação dos atletas. Após reunião, ficou definido que o período de treinamento da Canarinho, que iria do dia 3 a 11 de junho, terminará no dia 8 (sábado). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, no entendimento da CBF, os clubes não serão prejudicados, já que os jovens retornarão quatro dias antes do fim da Data-Fifa.

Dirigente do Flamengo enaltece diálogo entre entidade e clubes Em sua rede social, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol do Flamengo, elogiou o diálogo entre as partes. “Lorran, com controle de carga, treina e retorna ao Flamengo cinco dias antes da partida com o Grêmio. Diálogo e consenso entre clubes e entidade, uma vez que o Regulamento Geral de Competições prevê obrigatoriedade em convocações para todas as categorias neste período”, publicou Diogo. LEIA: CBF anuncia retorno do Brasileirão com jogos da sétima rodada