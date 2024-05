CBF divulga áudios do VAR de Vasco x Fortaleza: ‘Bloqueia com o braço’

A CBF divulgou na madrugada desta quarta-feira (22), os áudios da análise da cabine do VAR sobre os lances do duelo entre Vasco e Fortaleza, em São Januário, pela Copa do Brasil. No jogo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi duas vezes ao monitor para revisão de possíveis pênaltis.

Além disso, em outros dois casos, a linha de impedimento foi traçada. No entanto, o lance de maior polêmica foi em um possível pênalti de Marinho, ainda no primeiro tempo. Na jogada, o atacante atingiu a bola com o braço, porém durante a reclamação alegou ter dominado no peito.