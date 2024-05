Cássio assina contrato com o Cruzeiro até junho de 2027

Cássio assinou contrato com o Cruzeiro nesta quarta-feira (22) e passa a ser oficialmente jogador do clube. O goleiro foi submetido a exames médicos e testes físicos antes de assinatura do vínculo de três anos com a Raposa. Ou seja, até junho de 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine