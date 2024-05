Botafogo tem trunfo no gol em caso de disputa por pênaltis

Com fama de pegador de pênaltis, John vem protagonizando boas atuações e inicia como titular diante do Vitória Crédito: Jogada 10

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (22/05), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso venceu no duelo de ida por 1 a 0 no Nilton Santos. Portanto, em caso de um triunfo mínimo do Leão, haverá disputa por pênaltis em Salvador. O Botafogo não terá boa parte dos seus principais cobradores em campo. Afinal, Eduardo, Tiquinho Soares, Jeffinho, Óscar Romero e Diego Hernández são desfalques confirmados no Barradão e sequer viajaram para Salvador. No entanto, os torcedores alvinegros podem depositar suas confianças em um outro personagem em caso de penalidades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trunfo do Botafogo nas penalidades John é um exímio pegador de pênaltis e inicia em campo como titular. O goleiro de 28 anos chegou ao Glorioso para ser sombra de Gatito Fernández. No entanto, ele vem ganhando sequência com Artur Jorge e tem protagonizando boas atuações debaixo das traves. A fama de pegador de pênaltis começou nas categorias de base do Santos e se manteve também nos tempos de profissional. Aliás, Jesualdo Ferreira, técnico do Peixe em 2020, apelidou John de "Dida" por conta do bom retrospecto em penalidades e pelo porte físico do goleiro.