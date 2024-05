Botafogo crê em eficiência do ataque para avançar na Copa do Brasil

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (22/05), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso venceu no jogo de ida por 1 a 0 no Nilton Santos e precisa apenas de um empate para se classificar. Assim, Artur Jorge deposita confiança no sistema ofensivo para conquistar um bom resultado em Salvador.

O Glorioso, por sinal, estufou as redes durante todos os últimos dez jogos. A última vez que os jogadores alvinegros passaram uma partida em branco foi no dia 11 de abril, quando perderam para LDU, em Quito, pela Libertadores. O duelo terminou 1 a 0 para os equatorianos na época.

Desfalques no Glorioso

O ataque alvinegro, dessa forma, tem sido mortal nos últimos jogos e pode ser um diferencial no Barradão. No entanto, Artur Jorge vai contar com desfalques importantes do setor ofensivo. Afinal, Eduardo, Jeffinho e Tiquinho Soares estão lesionados e são ausências confirmadas em campo. Além disso, Óscar Romero e Diego Hernández seguem suspensos por questões disciplinares e sequer viajaram com os companheiros para Salvador.

Assim, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos devem iniciar em campo como titulares e formar um trio de ataque diante do Vitória. Caso os jogadores alvinegros marquem um gol no Barradão, os atletas rubro-negros vão precisar de três tentos para se classificar. Uma vitória mínima do Leão leva a decisão para os pênaltis.

