Bayer Leverkusen perde invencibilidade de 51 partidas

A temporada do Bayer Leverkusen estava quase sendo perfeita. Mas, a derrota por 3 a 0 para a Atalanta na final da Liga Europa nesta quarta-feira (22) acabou com a invencibilidade de 51 jogos do clube e com a tão sonhada tríplice coroa, algo que seria inédito nos 120 anos de história do clube.

O time comandado pelo técnico Xabi Alonso, sensação da atual temporada do futebol europeu, conquistou o título inédito da Bundesliga, de forma invicta, algo jamais visto na competição. Além disso, o Leverkusen ainda vai disputar a final da Copa da Alemanha e pode encerrar a temporada com dois troféus nacionais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, o Bayer Leverkusen não conseguiu repetir as grandes atuações na partida contra Atalanta. Na decisão em Dublin, na Irlanda, o time foi controlado pelo clube de Bérgamo e não teve forças para reagir após sair atrás no placar.