Atlético-GO domina, bate Brusque de novo e se classifica na Copa do Brasil

Com o novo triunfo, desta vez por 4 a 2 em Goiânia, Dragão alcança as oitavas de final do torneio mata-mata nacional Crédito: Jogada 10

O Atlético-GO está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Voltou a vencer o Brusque, desta vez por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (22), em Goiânia, pelo duelo de volta da terceira fase. O jogo, aliás, marcou a estreia do técnico Luizinho Vieira no comando do time catarinense. Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney e Gabriel Baralhas anotaram para os donos da casa, enquanto Mateus Pivô descontou para os visitantes no Estádio Antônio Accioly. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No duelo de ida, a equipe comandada por Jair Ventura levou a melhor por 1 a 0. Desse modo, o placar agregado ficou em 5 a 2 para os goianos. O adversário do Atlético-GO nas oitavas sairá em sorteio realizado pela CBF, com data ainda a definir.