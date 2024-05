Atividade do Internacional em Itu conta com ausência de titular

O treinamento do Internacional em Itu contou com o desfalque do lateral-esquerdo Renê, nesta quarta-feira (22). O titular da equipe recebeu a liberação do clube para tratar de assuntos pessoais. Nos próximos dias, há a possibilidade dos atacantes Lucca e Wanderson voltarem a treinar com o restante do grupo. Afinal, eles estão em fase de avaliação pela comissão técnica após deixarem o departamento médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a sinalização positiva, ambos iniciam processo de transição para o campo. Logo no início, a atividade priorizou a parte física. Especialmente com a intenção na recuperação do ritmo e do recondicionamento deste aspecto. Isso porque o período inativo e de treinos remotos prejudicou os atletas neste cenário. Em seguida, o técnico Eduardo Coudet e sua equipe focaram na parte tática.