Atalanta acaba com invencibilidade do Leverkusen e é campeã da Liga Europa

Com hat-trick de Lookman, clube de Bérgamo não toma conhecimento dos adversários e conquista primeiro título europeu com vitória por 3 a 0

A Atalanta é a campeã da Liga Europa 2023/24. Com atuação iluminada e hat-trick do atacante nigeriano Lookman, o clube de Bérgamo venceu o até então invicto Bayer Leverkusen e conquistou o primeiro título europeu da sua história com a vitória por 3 a 0 nesta quarta-feira (22), em Dublin, na Irlanda. Além do troféu da segunda maior competição de clubes do futebol europeu, os italianos acabaram a sequência de 51 jogos sem derrota do Leverkusen.

Ao mesmo tempo, a vitória da Atalanta marcou o primeiro título da carreira do técnico Gianpiero Gasperini. Assim, o italiano de 66 anos teve seu grande trabalho de oito anos coroado com o troféu europeu, na maior glória da história do clube. Além disso, a Atalanta está classificada para a próxima edição da Champions e vai chegar embalada na próxima temporada.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, teve a primeira derrota na temporada 2023/24 e não poderá conquistar a tão sonhada tríplice coroa após a conquista inédita do título da Bundesliga de forma invicta, feito também inédito na história da competição. Contudo, o Leverkusen precisa virar a chave, pois ainda vai disputar a Copa da Alemanha e tem a chance de terminar a temporada com dois títulos.