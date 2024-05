Vasco anuncia contratação do técnico português Álvaro Pacheco

Ele chega para substituir Ramón Díaz, argentino que deixou o clube no dia 27 de abril, após derrota por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário. O português, no entanto, não estará na beira do campo nesta terça, quando o Vasco enfrenta o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil . Rafael Paiva seguirá, assim, no comando do time.

Álvaro Pacheco e sua comissão técnica desembarcaram no Rio de Janeiro na noite de domingo (19). Os novos profissionais tiveram seu primeiro dia de trabalho na manhã desta segunda-feira (20), no CT Moacyr Barbosa, onde conheceram, as instalações, o elenco e acompanharam as atividades.

Natural de Lixa-POR, o profissional iniciou a carreira em 2009, como treinador das categorias de base do Penafiel até chegar ao time profissional como auxiliar técnico. Nesta função, passou por equipes tradicionais do país como Moreirense e Boavista, até se assumir o comando do Fafe. Ainda passou por Vizela e Estoril até chegar ao Vitória SC, onde realizou grande campanha, terminando a Liga Portugal em 5º lugar, com 60 pontos conquistados. Álvaro possui Licença A da UEFA.