Tite define escalação do Flamengo com mudanças na defesa

O Flamengo realizou um treino no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (21/05) e encerrou os preparativos do jogo diante do Amazonas, pela Copa do Brasil. Tite, dessa forma, definiu os titulares da partida e indicou mudanças no sistema defensivo. A informação é do “ge”.

