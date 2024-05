Santos encaminha renovação de JP Chermont

Lateral vem sendo um dos destaques do Peixe na Série B e deve ter seu vínculo estendido e ganhar uma valorização salarial

O Santos encaminhou a renovação de contrato com o lateral-direito JP Chermont. O jovem jogador de 18 anos vai receber uma valorização salarial e estender seu vínculo com o clube. O novo acordo acontece logo após o atleta se destacar nas últimas partidas e assumir a titularidade no setor.

No último embate, JP Chermont foi responsável por dar três assistências na vitória do Santos por 4 a 0 em cima do Brusque, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B. A sua atuação chamou a atenção da comissão técnica, torcedores e da diretoria, que percebeu que o atleta ainda recebe um salário de categorias de base.