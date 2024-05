Palmeiras deve ter o retorno de Pedro Lima no segundo semestre

Volante tem seu empréstimo encerrado pelo Norwich, da Inglaterra e agora volta ao Verdão com o futuro indefinido

O Palmeiras pode ter um velho conhecido de volta ao elenco. Cria das categorias da base do clube, o volante Pedro Lima encerrou a temporada com o Norwich, da Inglaterra. Ele estava emprestado até o final do primeiro semestre. Como os ingleses não exerceram seu direito de compra em definitivo, o jogador vai voltar ao Verdão.

Por meio de uma rede social, o garoto de 21 anos se despediu do clube da segunda divisão inglesa. Ele teve pouco espaço no time principal, mas se destacou na equipe sub-21 com seis gols e quatro assistências, em 19 jogos.