Pai de Gabigol posta indireta após polêmica envolvendo o filho

Gabigol apareceu em foto com a camisa do Corinthians e caso acabou geração punição severa por parte do Flamengo

Pai de Gabigol, do Flamengo , Valdemir Silva Almeida usou o Instagram para postar uma indireta após a polêmica envolvendo o filho que foi flagrado dentro de casa usando uma camisa do Corinthians.

“Dessa vez não tem como culpar outro…. foi vacilo e pesado”, lamentou mais um.

PUNIÇÃO PESADA A GABIGOL

O Flamengo anunciou pelas redes sociais que tirou a camisa 10 de Gabigol após polêmica envolvendo o jogador. A punição irá valer nos campeonatos que permitirem a alteração da numeração. A direção do clube também anunciou que o atleta será multado, mas não deu detalhes sobre o valor da multa. O novo número escolhido pelo jogador foi o 99.

O caso pode prejudicar o processo de renovação de contrato de Gabigol enfrenta dificuldades crescentes, especialmente após a divulgação de sua imagem. Embora tenha conseguido uma suspensão temporária após a acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping, o jogador ainda não iniciou conversas com o clube sobre uma possível extensão do contrato.

Até agora, Gabigol espera que o clube entre em contato, mas não expressou claramente sua preferência por permanecer no Flamengo. Seu contrato atual expira no final da temporada, mas ele já está autorizado a assinar com outro clube a partir de julho, quando estará a seis meses do término de seu vínculo com o Rubro-Negro.

Inicialmente, planejava-se retomar as negociações após a conclusão do julgamento no Tribunal Arbitral do Esporte, visando uma renovação até 2028. No entanto, a relação entre o jogador e o clube parece se deteriorar cada vez mais.