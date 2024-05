João Schmidt tem entorse no tornozelo e vira dúvida no Santos

Volante se machucou no embate contra o Brusque, mas vive com a expectativa de ser relacionado para o duelo contra o América-MG

O Santos pode ter uma baixa importante para o duelo contra o América-MG, na próxima sexta-feira (24), às 21h30, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o volante João Schimdt sofreu um entorse no tornozelo direito e é dúvida para o embate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador se lesionou no duelo contra o Brusque, onde o Santos venceu por 4 a 0, atuando na Vila Belmiro. Após a partida, ele já iniciou um tratamento intensivo. Nesta segunda (20), os jogadores do Peixe ganharam folga e se reapresentaram nesta terça-feira (21). João Schimdt ficou com os fisioterapeutas para tentar acelerar a recuperação.