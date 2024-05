Jeffinho sofre lesão no Botafogo e vira desfalque por dez semanas

LEIA MAIS: Botafogo defende invencibilidade diante do Vitória no Barradão

Lesão de Jeffinho no Botafogo

A lesão de Jeffinho aconteceu no jogo entre Universitario e Botafogo, em Lima, no Peru, pela quinta rodada da Libertadores. O atacante, que havia marcado um gol aos 32 minutos do segundo tempo, sofreu uma pancada forte de Andy Polo no fim da partida. O camisa 47 ficou caído no gramado e não seguiu em campo.

Assim, Jeffinho retornou de muletas ao Rio de Janeiro e realizou exames no Espaço Lonier. O atacante, dessa forma, só deve retornar aos gramados no fim de agosto. Durante este período, os jogadores alvinegros terão jogos decisivos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.