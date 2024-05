Ingressos para Vasco x Fortaleza estão esgotados

São Januário estará lotado para o jogo de logo mais entre Vasco e Fortaleza, que duelam na noite desta terça-feira (21), pela Copa do Brasil. Via redes sociais, o Cruz-Maltino informou que os ingressos estão esgotados para o jogo das 21h30 (de Brasília), válido pela volta da terceira fase da competição.

O clube não divulgou, porém, a carga total de ingressos. Para efeito de comparação, na única partida do Vasco em São Januário na Copa do Brasil, contra o Água Santa, 19.107 entradas estiveram à venda, com 17.771 torcedores comparecendo ao duelo – taxa de ocupação de 93%, Os números estão no boletim financeiro da CBF.

