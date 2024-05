Funcionários do Inter iniciam limpeza do CT Parque Gigante

Campos do centro de treinamento do Inter ainda estão submersos. Colorado admite prejuízo com a perda de praticamente todos os materiais no local

Funcionários do Inter iniciaram o processo de limpeza do Centro de Treinamento Parque Gigante. Isso pôde ser feito por conta da diminuição do nível do rio Guaíba, em Porto Alegre. No entanto, ainda há muito água no local, e os dois campos seguem submersos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os profissionais do Colorado destacados para o início da limpeza caminhavam no local com a água até o joelho, nesta terça-feira. Eles carregavam sacos de lixo e materiais que foram atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.