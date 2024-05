Fluminense x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Após garantir a classificação às oitavas da Libertadores, o Fluminense tenta repetir o feito também pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), o Tricolor mede forças com o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), no Maracanã, e tem uma boa vantagem no confronto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No jogo de ida, os comandados de Fernando Diniz venceram por 2 a 0, com gols de David Terans, o primeiro do uruguaio com a camisa tricolor, e Jhon Arias, de pênalti. Nesse sentido, o time pode até perder por um gol de diferença para a Bolívia Querida, que assegura a vaga.

O jogo terá 100% da arbitragem feminina. Caberá a Edina Alves Batista (SP/FIFA) ficar como árbitra principal, conforme divulgado pela CBF. Assim, ela será auxiliada por Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) – todas da Fifa. Onde assistir O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Vídeo. Como chega o Fluminense O técnico Fernando Diniz não poderá contar com alguns jogadores, que seguem no Departamento Médico. Entre eles, André, Lelê, Douglas Costa, Samuel Xavier e Manoel. Por outro lado, Thiago Santos e Marlon treinaram com bola e podem ser novidades na lista de relacionados.