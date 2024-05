Estêvão projeta reencontro do Palmeiras contra o Botafogo-SP

Estêvão é um dos jogadores confirmados no ataque do Palmeiras para encarar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto

Na próxima quinta-feira (23), o Palmeiras encara o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Após vencer o primeiro jogo, o Verdão entra em campo e precisa apenas do empate para avançar na competição. Embora tenha a vantagem, a expectativa é que o time jogue em cima do rival.

Autor do gol da vitória no primeiro jogo, o atacante Estêvão é uma das armas do técnico Abel Ferreira. Assim sendo, ele espera bilhar em mais um duelo decisivo na temporada.