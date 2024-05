Em nota, 777 Partners lamenta atraso em pagamentos no Vasco

Empresa diz que a liminar que a tirou do comando da SAF impediu a antecipação de valores para quitar tais vencimentos Crédito: Jogada 10

O atraso no pagamento de direitos de imagem dos jogadores do Vasco não pegou bem na 777 Partners. A empresa, afastada do comando da SAF vascaína, divulgou nota nesta terça-feira (21) lamentando o atraso. A detentora de 70% da SAF do Vasco afirmou também que esta é a primeira vez que há atraso no pagamento de salários ou imagem do elenco desde que a companhia assumiu, em setembro de 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A diretoria administrativa da associação não se manifestou oficialmente. Mas, segundo o Jogada10 apurou, comenta-se nos bastidores que o presidente do Vasco, Pedrinho, e seu grupo receberam com estranheza o pedido de complementação orçamentária dos executivos da SAF. Atraso semelhante aconteceu, segundo a apuração, em maio de 2023. É mais comum o fluxo de caixa dos clubes estar em baixa no quinto mês do ano.

Enquanto isso, a direção aguarda o posicionamento oficial da perícia solicitada pela Justiça. Só então é que será possível entender a realidade do caixa da SAF. Quanto aos pagamentos, a informação é de que as providências acontecerão o mais rápido possível. LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação do técnico português Álvaro Pacheco Confira nota da 777 “A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia, há 18 meses.