Com Gabigol, Flamengo embarca para Manaus em busca da classificação

O Flamengo embarcou, na tarde desta terça-feira (21), para Manaus. Gabigol, que agora veste a camisa 99, chegou junto com a delegação rubro-negra no Aeroporto do Galeão, e vai para a partida contra o Amazonas. Na quarta-feira, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil A ausência no Rubro-Negro fica por conta de Erick Pulgar, que cumpre reta final do processo de transição ao gramado.