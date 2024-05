Athletico x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no CT do Caju pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, Athletico-PR e Fluminense medem forças nesta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no CT do Caju. Assim, o Furacão tenta se manter no G8, enquanto o Tricolor almeja entrar na zona de classificação para as quartas de finais da competição.

Dessa forma, na classificação, a equipe paranaense soma 12 pontos, e ocupa a sétima colocação. Do outro lado, o time carioca tem oito, na décima segunda posição.