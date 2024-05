Zubeldía usa Cano de exemplo para dar respaldo ao jovem Juan

Atacante vive momento de pressão após apresentações ruins nos últimos jogos, mas segue com a confiança do técnico argentino

Apesar do bom momento neste começo de trabalho, o técnico Luis Zubeldía tem uma dor de cabeça para resolver. Afinal, o atacante Juan vem sofrendo com a pressão e crítica dos torcedores nos últimos jogos por perder muitos gols. Contudo, isto não desanima o técnico argentino, que usou Germán Cano, atleta do Fluminense, como exemplo.

Zubeldía foi técnico de Cano quando ele ainda era jogador do Lanús. E o jogador do Fluminense viveu na época, algo semelhante com o que vive Juan. Afinal, o jovem do São Paulo vive a pressão de ser um reserva de Calleri, queridinho da torcida. Na argentina, Cano era o substituto de Sand, maior goleador da história do clube.