Torcida do Botafogo é a que pior avalia a arbitragem

A torcida do Botafogo não engole a arbitragem brasileira. Assim, a pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest comprova que os alvinegros têm a pior posição a respeito de juízes, auxiliares e árbitros de vídeo. Afinal, a avaliação, piorou em relação aos números apresentados pelo levantamento, em 2023.

No ano passado, 42% dos torcedores do Botafogo tinham como “positiva” a arbitragem do país, contra 23% de “negativa” . Na época, aliás, esta porcentagem representou a terceira maior rejeição entre as torcidas do futebol brasileiro.