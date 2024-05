Título na Itália causa provocação na família Thuram

A rivalidade no futebol da Itália se concentra especialmente entre Inter de Milão, Juventus e Milan. As equipes que são as maiores vencedoras do país. A propósito, apesar dos Nerazzurri e Rossoneros serem da mesma cidade, o antagonismo é maior com a Velha Senhora. Tanto que até reflete em famílias com a presença de jogadores, como a Thuram.

Isso porque Marcus Thuram foi campeão desta edição da Série A pela Internazionale. A celebração do título ocorreu no último domingo (19), após o empate em 1 a 1 com a Lazio, ainda no gramado. No momento da festa, o atacante provocou a Juventus.