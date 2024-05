Técnico do PSG dispara contra Mbappé: ‘Veremos quem mais quer jogar’

Mbappé foi desfalque nos últimos dois jogos do time e vira dúvida para final da Copa da França. Ele vive relação turbulenta no clube Crédito: Marcelo Caitano

A relação entre Mbappé e PSG está cada vez mais desgastada. Isso porque o astro foi desfalque nos últimos dois compromissos da equipe, ambos como visitante. Assim, ele se torna dúvida para a decisão da Copa da França, diante do Lyon, no próximo sábado (25). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo comunicado do Paris Saint-Germain, a ausência do atacante nas últimas duas partidas ocorreu por conta de uma lesão. No entanto, Mbappé foi flagrado no festival em Cannes, ao lado do companheiro de equipe Dembélé, no final de semana passado. Outro jogador do elenco que ficou fora dos relacionados. Contudo, a repercussão foi bastante negativa.

Técnico do PSG, Luis Enrique demonstrou bastante descontentamento com a situação que envolve o astro da equipe. Isso porque ao ser questionado sobre a presença dele na final da Copa da França, o comandante lhe ignorou. Na verdade, sua resposta priorizou jogadores que demonstram o interesse em atuar. “Durante a semana, poderemos ver quem está mais preparado, quem está com mais vontade, quem tem intenção de jogar. Conto com todos os jogadores. Alguns jogarão, alguns ficarão fora da lista”, detalhou o treinador. Relação conturbada entre Mbappé e diretoria do PSG Por sinal, há indícios de atrito também na relação entre Mbappé e a diretoria do Paris Saint-Germain. Afinal, de acordo com a imprensa francesa, houve um desentendimento entre o atacante e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no período anterior do jogo contra o Toulouse.