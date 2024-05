São Paulo vê Copa América como ‘vitrine’ para vender James

Ele deve se apresentar ao elenco que iniciará preparação na cidade de Barranquilla entre a última semana de maio e a primeira de junho. Contudo, o grande objetivo do jogador era chegar com minutos em campo e com ritmo de jogo. Algo que não vai acontecer.

O São Paulo ainda busca o que fazer com James Rodriguez. Afinal, fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, o colombiano busca um novo clube, e o Tricolor tenta fechar um bom negócio para encerrar a novela. Para isso, o clube aposta que a Copa América seja uma boa vitrine para conseguir vender o jogador.

São Paulo não tem interesse em manter James

James tem contrato com o São Paulo até o dia 30 de junho de 2025. Neste momento, o meia ganha, por mês, mais de R$ 1 milhão. Contudo, sequer aparecia na lista de relacionado por Luis Zubeldía para as partidas. O Tricolor vê que não é viável manter um atleta tão caro no elenco, já que não vem sendo utilizado.

Com o técnico argentino, ele entrou apenas no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato brasileiro. Após o Choque-Rei, ele parou de estar na lista de relacionados por Zubeldía. O atleta cafeteiro chegou a pedir a rescisão de contrato com o clube até o Campeonato Paulista, mas reconsiderou e tentou renascer no clube.

Aliás, antes da partida contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, deu indícios que a passagem do colombiano no MorumBIS estava perto do fim.