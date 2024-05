SAF do Vasco recorre de liminar e vive dia tenso nos bastidores; entenda

Os bastidores do Vasco seguem cada vez mais agitados. Após decisão em caráter liminar da Justiça de retirar o comando do futebol da SAF, a 777 Partners está entrando com recurso para recuperar o controle. O advogado Márcio Vieira Souto falou sobre o tema e criticou a condução do caso.

“Vamos recorrer. A decisão não tem fundamento. Provoca uma insegurança jurídica para as SAF’s no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou R$ 310 milhões na sociedade e que sanou quase todas as dívidas do futebol”, disse o advogado ao jornal “O Globo”.