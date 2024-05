Romero e Hernández seguem afastados e punidos no Botafogo

Punidos pelo Botafogo por indisciplina na última semana, os meias Óscar Romero e Diego Hernández seguem afastados. Inicialmente, os dois ficariam de fora somente da partida contra o Universitario (PER), mas depois seriam reintegrados.

A expectativa é de que os dois atletas estivessem no treino com o elenco principal desde o último domingo, quando o grupo voltou de folga. Romero e Hernández, contudo, treinaram em horários alternativos ao do grupo principal. A punição aconteceu pelo fato deles levarem mulheres à concentração alvinegra em Fortaleza. A informação é do “ge”.