Renato Gaúcho e Diego Costa se juntam aos treinos do Grêmio em SP

O Grêmio contou com dois reforços de peso nesta segunda-feira (20). Afinal, o técnico Renato Gaúcho e o atacante Diego Costa se apresentaram na concentração tricolor, em Guarulhos, para integrar o grupo que segue com treinos no CT do Corinthians. Ambos tiveram liberação nos primeiros dias de atividades por conta de questões particulares.

O volante Villasanti, aliás, se enquadra na mesma situação e é esperado nesta terça-feira no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As atividades iniciais, portanto, tiveram o comando do preparador Mário Pereira, que deu ênfase ao aspecto físico. Nesta tarde, já com Renato presente, o foco foi na questão técnica. O treinador, portanto, dividiu o elenco em três times e promoveu trabalho em campo reduzido com limite de toques na bola.