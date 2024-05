RB Bragantino x Sousa: onde assistir, escalações e arbitragem

O RB Bragantino encara o Sousa nesta terça-feira (21), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, as equipes ficaram empatadas no 1 a 1. Assim, quem vencer avança para as oitavas de final da competição. Uma nova igualdade, não importa o placar, leva a decisão para as penalidades máximas

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o RB Bragantino

Com a suspensão do Brasileirão Série A, Pedro Caixinha terá tempo extra para treinar o time. Assim, Pedro Henrique, que não jogou no meio de semana por já ter atuado na Sul–Americana pelo Athletico Paranaense, volta a ficar à disposição do treinador. Contudo, Andres Hurtado (trauma no tornozelo), os meio-campistas Raul (torção no tornozelo) e Nathan Camargo (em transição após cirurgia no joelho) e o atacante Eduardo Sasha (lesão no músculo posterior da coxa direita) seguem no departamento médico e devem ser as baixas da equipe.