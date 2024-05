Payet reencontra Fortaleza, adversário de seu primeiro gol pelo Vasco

No dia 18 de outubro de 2023, pela 27ª rodada do Brasileirão, meio-campista estufou a rede e deu a vitória ao Cruz-Maltino

O Vasco volta a campo, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. Assim o principal nome do elenco, Ditrimi Payet irá reencontrar um rival que lhe traz boas recordações. Trata-se do Fortaleza, adversário do primeiro gol do francês com a cruz de malta no peito.

No dia 18 de outubro de 2023, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista estufou a rede e deu a vitória ao Cruz-Maltino. Na ocasião, o jogador demonstrava qualidade e recurso técnico para ajuda o clube a permanecer na elite do futebol brasileiro, o que aconteceu meses depois.