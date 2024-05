Palmeiras e Abel Ferreira já se mobilizam para multa milionária na Fifa

Palmeiras e Abel Ferreira já se articulam por conta de uma possível sanção da Fifa depois que o Al Sadd, do Qatar, entrou com ação na entidade. O motivo? O técnico português teria descumprido um tipo de pré-contrato com assinatura no final do ano passado.

O clube brasileiro está ciente de Abel Ferreira assinou uma carta de intenção com os árabes, visto que o ducumento é premissa para o acionamento na Fifa. Em meio ao episódio, o Verdão dá todo apoio jurídico ao treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba por que Abel desistiu do Al Saad e ficou no Palmeiras