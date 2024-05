Olympique de Marseille: jogadores sofrem assalto e tiros são disparados

Três jogadores do Olympique de Marseille enfrentaram um susto daqueles ao cruzarem com assaltantes armados que dispararam

O incidente ocorreu por volta das 4 da manhã, horário local, enquanto os jogadores estavam a caminho de suas residências. A informação foi divulgada pelos jornais Europe 1 e La Provence, da França.

Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meïte foram abordados por um grupo de criminosos, que dispararam tiros contra os carros dos jogadores, causando danos à porta do motorista de um dos veículos. Felizmente, nenhum dos atletas foi ferido e todos se encontram em boas condições de saúde.