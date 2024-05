Nunes fala sobre o caso Gabigol: ‘Temos que saber administrar a profissão’

Um dos grandes ídolos do torcedor rubro-negro, Nunes, que completa 70 anos nesta segunda-feira (20), falou sobre o episódio em que Gabigol vestiu a camisa do Corinthians. Para o Artilheiro das Decisões, esse não é o momento para criticar o jogador. No entanto, apesar de elogiar o atacante, ele apontou a importância de o atleta saber administrar o carinho dos torcedores.

“Eu não vou aproveitar nenhum momento nem positivo nem negativo para criticar um profissional. Logo que ele que tirou a foto com a camisa do Corinthians, cabe à diretoria conversar e ver o que é melhor. Eu vou avaliar ele como jogador profissional: acho um excelente centroavante, dentro de campo ele faz a diferença, mexeu com a torcida do Flamengo”, disse Nunes ao “Ge”.