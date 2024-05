Grêmio inicia nova etapa de treinos com chegada de Renato Portaluppi

Elenco encerrou primeira fase de trabalhos físicos no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e terá a chegada do treinador

O Grêmio inicia, nesta segunda-feira (20), uma nova etapa de treinamentos para o retorno aos gramados depois do período sem atividades (14 dias) em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul. Assim, o elenco encerrou uma primeira fase de trabalhos físicos no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e terá a chegada do treinador Renato Portaluppi para os trabalhos táticos e técnicos.

Apesar do clube gaúcho não ter confirmado, a diretoria liberou o treinador para solucionar questões particulares antes dele reassumir os treinos. Dessa forma, a tendência é que ele comande os trabalhos técnicos, e o clube também tenha as chegadas de Villasanti e Diego Costa. A informação é do portal “ge”.