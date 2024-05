Goleiro do City é expulso de festa do título da Premier League; entenda

A festa de comemoração do título do Manchester City não terminou bem por causa de uma briga que terminou com expulsão de um goleiro do clube. O caso aconteceu às 4 horas da manhã em restaurante grego da cidade de Manchester. A informação é do “Daily Mail”.

O jogador em questão é Scott Carson, terceiro goleiro do City. Ele foi retirado por seguranças, mas não se sabe com quem Carson estava brigando. A notícia caiu como uma bomba na Inglaterra porque o atleta, de 38 anos, é conhecido mais pelo lado folclórico extracampo do que dentro das quatro linhas, até porque ele quase nunca joga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

GOLEIRO DO CITY