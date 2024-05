Cruzeiro negocia a contratação de joia de clube gerido por Gusttavo Lima

Amizade entre Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, com o cantor sertanejo fez a negociação envolvendo Akiles evoluir

Com a SAF em novas mãos, o Cruzeiro está em busca de reforços para qualificar o seu plantel principal. Contudo, não é apenas no grupo principal que a diretoria está focada. Isso porque o clube negocia a contratação do meia Akiles, do Paranavaí, que é gerido pelo cantor Gusttavo Lima, segundo a rádio “Itatiaia”.

A promessa do clube paranaense, de apenas 16 anos, passou pela base do Atlético-GO, onde participou do Campeonato Brasileiro sub-17 em 2023. Ela chegou ao Paranavaí em abril deste ano.