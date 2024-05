Corinthians rebate informação sobre ‘laranja’ em contrato com a Vaidebet

A segunda-feira (20) está agitada dentro do Corinthians. Logo depois de o jornalista Juca Kfouri revelar um suposto ‘laranja’ no acordo entre o clube e a Vaidebet, a diretoria do Timão resolveu se manifestar.

Em nota oficial, a diretoria de Augusto Melo garantiu que toda a negociação foi realizada de forma legal. Além disso, o Timão não se responsabiliza por repasses de comissões a terceiros.