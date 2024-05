CBF define arbitragem para Amazonas x Flamengo

Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo precisa apenas do empate para carimbar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Em casa de vitória do time mandante por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.