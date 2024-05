Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Palmeiras duelam nesta terça-feira (21), às 15h, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão é o líder da competição com 18 pontos e grande sensação da competição, mas perdeu a primeira em seu último embate e busca a recuperação. Já o Tricolor de Aço é o quarto colocado, com 13 pontos somados, mas não vence há duas rodadas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.