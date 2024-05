Augusto Melo vai à Inglaterra para ouvir propostas por Wesley

Presidente do Corinthians vai assistir a final da Champions League e conversar com clubes europeus que tem interesse no atacante Crédito: Jogada 10

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, planeja viajar à Inglaterra na próxima semana. O mandatário vai assistir a final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, além de se reunir com dirigentes de clubes estrangeiros. Uma das principais pautas do dirigente do Timão é conversar sobre uma possível venda do atacante Wesley. Augusto vai se reunir com interessados na contratação do atacante de 19 anos. Recentemente, o empresário do atleta esteve na Inglaterra com o mesmo objetivo. A intenção é deixar claro o preço para vender Wesley e mostrar que o Corinthians será irredutível ao valor.

Neste momento, o maior interessado no futebol de Wesley é o West Ham. O clube inglês, recentemente, sinalizou com uma oferta de R$ 100 milhões, mas está longe do que deseja o Corinthians. Afinal, os paulistas querem receber uma oferta a partir dos 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 139 milhões). Este valor transformaria Wesley na maior venda da história do Corinthians em números absolutos. Apesar de ser cifras que seduzam o clube, o presidente Augusto Melo reforçou recentemente que não pretende vender atletas neste momento. Entretanto, o Timão tem necessidade de realizar transferências para fechar as contas no azul em 2024. A venda do atacante faria com que o Timão tivesse um grande respiro nas contas também. Clubes interessados em Wesley O Timão detém 70% dos direitos econômicos de Wesley, cujo contrato vai até agosto de 2027. A multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, mas o Corinthians sabe que é impossível vender qualquer atleta neste preço. Além do West Ham, o Crystal Palace, Brighton e o Atlético de Madrid também demonstraram interesse.