Álvaro Pacheco conhece elenco e acompanha treino no Vasco antes de decisão

Português de 52 conversa com jogadores antes ser anunciado pelo Cruz-Maltino. Álvaro Pacheco deverá estar em São Januário nesta terça-feira

O português de 52 anos ainda não foi anunciado pelo clube cruz-maltino, mas a tendência é que isto ocorra em breve. Alguns detalhes ainda estão pendentes, como visto de trabalho e regularização na CBF. Dessa forma, o interino Rafael Paiva seguirá à frente do Vasco nesta terça-feira, em partida que vale vaga nas oitavas de final do torneio nacional.

Segundo o “ge”, Álvaro Pacheco conversou com os atletas na atividade desta segunda e mostrou-se animado com o desafio. O treinador deverá estar em São Januário com os quatro membros de sua comissão técnica.

A tendência é que a estreia do lusitano seja no dia 2 de junho, quando o Vasco enfrenta o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Álvaro Pacheco chega para substituir Ramón Díaz, que deixou o Vasco no fim de abril, após goleada para o Criciúma.

