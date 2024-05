Thiago Silva recebe homenagens em último jogo pelo Chelsea

Thiago Silva fez o seu último jogo com a camisa do Chelsea neste domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, pela última rodada da Premier League. Antes de a bola rolar em Stamford Bridge, a torcida dos Blues subiu um bandeirão gigante com a imagem do zagueiro, já acertado com o Fluminense, e a bandeira do Brasil, com a frase: “Obrigado O Monstro, um de nós”, em português.

O brasileiro é querido pelos torcedores do Chelsea. Tanto que antes do início do jogo, a esposa do zagueiro, Belle Silva, foi a um pub nos arredores do estádio e foi reverenciada pelos fãs. Ela ouviu cânticos da torcida pedindo para que Thiago Silva não deixasse o clube e também distribuiu autógrafos.