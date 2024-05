Saída de Cássio deixa Corinthians sem líderes no elenco

Cássio indica quem poderá assumir a função de voz do Timão após deixar o clube. Experientes, como Fagner e Paulinho, ainda seguem no elenco

A saída de Cássio deixa uma lacuna não apenas técnica, de um ídolo que conquistou tudo com a camisa do Corinthians. Ela também tira a figura do líder do elenco, principalmente após jogadores experientes deixarem o Parque São Jorge ao fim da temporada passada. Dentro do elenco, quem poderia exercer esse papel após a despedida do goleiro, que ficou 12 anos no clube?

Em 2023, o clube fez uma reformulação no grupo, e atletas experientes e identificados saíram, todos em fim de contrato. Renato Augusto assinou com o Fluminense; Gil foi para o Santos; e Fábio Santos pendurou as chuteiras.