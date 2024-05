Pulgar treina e será reforço do Flamengo contra o Amazonas

Volante está recuperado de entorse no tornozelo e estará com a delegação pela Copa do Brasil. Chileno deve ser titular no confronto Crédito: Jogada 10

O Flamengo terá um reforço de peso para o duelo contra o Amazonas, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Manaus, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Erick Pulgar está recuperado da lesão no tornozelo esquerdo e, assim, viajará com o elenco rubro-negro para a disputa da partida decisiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pulgar está fora de ação no Flamengo desde o dia 28 de abril, quando sofreu entorse no tornozelo, ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, teve que ser substituído ainda ainda no intervalo.