Palmeiras coloca exigência para vender Estêvão ao Chelsea

Palmeiras aceitou os valores propostos pelo clube inglês na negociação, mas quer a joia na disputa do Super Mundial de Clubes, em 2025

O Chelsea vem mantendo contatos frequentes com o Palmeiras e o staff de Estêvão para a contratação do jovem jogador, de apenas 17 anos. Apesar dos robustos valores, o Verdão busca sair da negociação da melhor forma possível. E impôs uma condição para negociar o atleta: que ele atue no Super Mundial de 2025.

Por ter apenas 17 anos, ele só pode se transferir para um clube do exterior quando fizer 18. Contudo, ele só completará a maioridade em abril de 2025, período no qual a janela estará fechada para os europeus. Assim, só poderia se apresentar e jogar pelo Chelsea a partir de junho.